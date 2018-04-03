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СМИ: главное партийное издание КНР «Жэньминь жибао» сменило руководство
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СМИ: главное партийное издание КНР «Жэньминь жибао» сменило руководство 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Ведущая партийная газета Китая «Жэньминь жибао» сменит руководство — генеральным директором станет ее бывший главный редактор Ли Баошань, должность которого перейдет к заместителю главы Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) То Чжэню. Об этом сообщил во вторник информационный портал Sina.
Бывший генеральный директор «Жэньминь жибао» Ян Чжэньу в дальнейшем будет занимать пост генерального секретаря Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 13-го созыва.
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