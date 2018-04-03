Глава МИД КНДР посетит Россию и Азербайджан

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо во вторник, 3 апреля, прибыл в Пекин. Оттуда он отправиться с визитом в Азербайджан Россию , сообщает телекомпания NHK со ссылкой на дипломатические источники.

Ли Ён Хо 5-6 апреля примет участие в конференции в Баку . В дальнейшем он планирует посетить Россию и некоторые страны СНГ.

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