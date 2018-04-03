Глава МИД КНДР посетит Россию и Азербайджан 

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо во вторник, 3 апреля, прибыл в Пекин. Оттуда он отправиться с визитом в Азербайджан и Россию, сообщает телекомпания NHK со ссылкой на дипломатические источники.
Ли Ён Хо 5-6 апреля примет участие в конференции в Баку. В дальнейшем он планирует посетить Россию и некоторые страны СНГ.
Напомним, ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил с первым зарубежным визитом Китай. Он встретился председателем КНР Си Цзиньпином.
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