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Китай и Лаос официально установят сотрудничество в области интеллектуальной собственности
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Китай и Лаос официально установят сотрудничество в области интеллектуальной собственности 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вьентьян, 3 апреля /Синьхуа/ — Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая и Министерство науки и технологий Лаоса в понедельник договорились об официальном установлении сотрудничества в области интеллектуальной собственности и подписали меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству в области интеллектуальной собственности. Согласно этому документу Лаос будет признавать результаты китайских проверок заявок на регистрацию патентов на изобретения.
В понедельник начальник Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая Шэнь Чанъюй и министр науки и технологий Лаоса Бовиенгкхам Вонгдара провели во Вьентьяне переговоры. Стороны договорились об официальном установлении двустороннего сотрудничества в области интеллектуальной собственности.
Бовиенгкхам Вонгдара отметил, что Лаос придает повышенное значение сотрудничеству с Китаем в области интеллектуальной собственности и намерен через подписание меморандума официально установить сотрудничество с Китаем в области интеллектуальной собственности, активно изучить опыт Китая в области развития интеллектуальной собственности, будет способствовать двустороннему сотрудничеству в этой области и предоставит всемерную поддержку обменам между странами в области инноваций, стартапов, науки и техники, а также для двусторонних экономических и торговых связей.
Указав на активизацию контактов между Китаем и Лаосом в области интеллектуальной собственности, Шэнь Чанъюй выразил надежду на то, что благодаря данным переговорам стороны официально установят сотрудничество в области интеллектуальной собственности, обогатят содержание двусторонних отношений и внесут вклад в реализацию инициативы «Пояс и путь» в сфере интеллектуальной собственности.
Шэнь Чанъюй в понедельник также провел переговоры с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Лаоса Хумфаном Интиратом. После переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Государственным управлением по делам интеллектуальной собственности Китая и Министерством науки и технологий Лаоса по сотрудничеству в области интеллектуальной собственности. —0—
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