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Президент Словакии встретится 10 апреля в Сеуле с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином
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Президент Словакии встретится 10 апреля в Сеуле с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином 

ТАСС 30 минут назад
СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Словакии Андрей Киска посетит Республику Корея с официальным визитом с 9 по 11 апреля. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём.
"Саммит лидеров двух стран состоится 10 апреля, после чего стороны проведут совместный обед", — сказал он. Ким Ый Гём уточнил, что президент Киска и его южнокорейский визави Мун Чжэ Ин обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе экономического и культурного сотрудничества.
Это будет первый визит президента Словакии в Республику Корея после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1993 году.
Словакия является важным партнером Сеула в Европе. В этой стране работают около 90 крупных южнокорейских компаний.
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