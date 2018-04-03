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Генсек ООН и глава МВФ примут участие в экономическом форуме в Боао
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Генсек ООН и глава МВФ примут участие в экономическом форуме в Боао 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и исполнительный директор МВФ Кристин Лагард примут участие в ежегодном экономическом форуме Боао, который пройдет 8-11 апреля на острове Хайнань, сообщил во вторник глава МИД КНР Ван И.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и исполнительный директор МВФ примут участие в форуме Боао", — сообщил на брифинге Ван И.
Форум, на котором будет присутствовать и председатель КНР Си Цзиньпин, также посетят канцлер Австрии, президент Филиппин, премьер-министры Монголии, Финляндии, Пакистана, Новой Зеландии и Сингапура.
Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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