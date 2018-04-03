Генсек ООН и глава МВФ примут участие в экономическом форуме в Боао

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и исполнительный директор МВФ примут участие в форуме Боао", — сообщил на брифинге Ван И.

Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.