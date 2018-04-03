В Китае приступило к работе Государственное управление по делам иммиграции

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — Государственное управление по делам иммиграции и Государственное управление по делам въезда и выезда при Министерстве общественной безопасности /МОБ/ КНР официально приступили к работе в Пекине в минувший понедельник.

На церемонии открытия новых управлений член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь отметил, что создание Государственного управления по делам иммиграции имеет важное значение для укрепления партийного руководства делами иммиграции, въезда и выезда, координации работы по управлению иммиграцией, а также предоставления лучших услуг для социально-экономического развития страны и ее открытости внешнему миру.

Он призвал новый орган ставить народ в центр внимания, действовать в строгом соответствии с законом, предоставлять еще больше удобств населению Китая и проживающим в Китае иностранцам.

Согласно плану углубления реформ партийных и государственных органов при МОБ было создано Государственное управление по делам иммиграции, которое отвечает за координацию и формулирование иммиграционной политики и ее реализацию, пограничный контроль, регулирование пребывания иностранцев, управление по вопросам беженцев и гражданства, руководство координацией управления иностранцами, которые незаконно въезжают, находятся или работают в Китае, а также репатриацию нелегальных иммигрантов.

Управление также будет предоставлять услуги по выезду китайских граждан за рубеж и въезду в страну по частным делам, участвовать в международном сотрудничестве в сфере иммиграции и др.