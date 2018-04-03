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Поток китайских туристов в Беларусь в 2018 году может возрасти на 20 проц
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Поток китайских туристов в Беларусь в 2018 году может возрасти на 20 проц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 3 апреля /Синьхуа/ — Поток китайских туристов в Беларусь к концу 2018 года может возрасти на 20 проц. Такую точку зрения выразил журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
"К концу года мы создадим условия для этой целевой аудитории и поток китайских туристов увеличим минимум на 20 проц", — сказал он, отметив, что 2018 год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае. «Эта тема очень актуальна. Китайцы — одна из самых путешествующих наций. В прошлом году Россию, где действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, посетило около 1,2 млн китайцев, причем около 80 проц этого потока приходится на Санкт-Петербург и Москву. И если мы проведем хорошую работу с российскими партнерами по взаимному признанию визового и безвизового режима, мы можем привлечь 10 проц этого потока», — убежден замминистра.
План мероприятий Года туризма Беларуси в Китае включает задачи по развитию туристической инфраструктуры, подготовке кадров и другие мероприятия, которые в итоге должны привести к увеличению туристического потока.
Так, туристический потенциал Беларуси будет представлен на четырех выставках в КНР. В апреле-мае будет организован пресс-тур для китайских журналистов, а в июле — ознакомительный тур для туроператоров из Китая, посвященный Году туризма Беларуси в Китае.
ИА Синьхуа: последние новости
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