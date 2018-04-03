Поток китайских туристов в Беларусь в 2018 году может возрасти на 20 проц

Минск , 3 апреля / Синьхуа / — Поток китайских туристов в Беларусь к концу 2018 года может возрасти на 20 проц. Такую точку зрения выразил журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной

"К концу года мы создадим условия для этой целевой аудитории и поток китайских туристов увеличим минимум на 20 проц", — сказал он, отметив, что 2018 год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае . «Эта тема очень актуальна. Китайцы — одна из самых путешествующих наций. В прошлом году Россию , где действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, посетило около 1,2 млн китайцев, причем около 80 проц этого потока приходится на Санкт-Петербург Москву . И если мы проведем хорошую работу с российскими партнерами по взаимному признанию визового и безвизового режима, мы можем привлечь 10 проц этого потока», — убежден замминистра.

План мероприятий Года туризма Беларуси в Китае включает задачи по развитию туристической инфраструктуры, подготовке кадров и другие мероприятия, которые в итоге должны привести к увеличению туристического потока.

Так, туристический потенциал Беларуси будет представлен на четырех выставках в КНР. В апреле-мае будет организован пресс-тур для китайских журналистов, а в июле — ознакомительный тур для туроператоров из Китая, посвященный Году туризма Беларуси в Китае.