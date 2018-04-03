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Си Цзиньпин примет участие в Азиатском экономическом форуме в Боао
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Си Цзиньпин примет участие в Азиатском экономическом форуме в Боао 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Азиатском экономическом форуме, который 8-11 апреля пройдет в Боао (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.
"Глава государства примет участие в церемонии открытия форума, выступит с важной речью, он также встретится с главами ряда государств, международных организаций, которые прибудут в Боао", — отметил глава внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, Си Цзиньпин примет участие в этом ежегодном форуме третий раз в должности председателя КНР. Среди представителей высшего руководства других стран, которые в этом году посетят Боао — президент Филиппин Родриго Дутерте, федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен, а также канцлер этой страны Себастьян Курц.
Азиатский экономический форум в Боао в этом году пройдет под лозунгом «Открытая инновационная Азия ради большего глобального процветания». В нем примут участие более 2 тыс. политиков, экономистов и предпринимателей из десятков стран и регионов мира.
Россия из года в год принимает активное участие и внимательно следит за дискуссиями на форуме, где обсуждаются глобальные проблемы, которые напрямую, либо косвенным образом касаются перспектив развития отечественной экономики в процессе глобализации, усиления российского присутствия на международной арене. Как сообщил ТАСС представитель посольстве РФ в Пекине, в этом году Боао посетит представитель президента России по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков.
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