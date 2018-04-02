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В ООН заявили, что Россия и США должны вести диалог по вопросам разоружения
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В ООН заявили, что Россия и США должны вести диалог по вопросам разоружения 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ООН, 2 апреля. /ТАСС/. Россия и США должны продолжать диалог в области контроля над вооружениями и предпринимать новые шаги к ядерному разоружению. Об этом заявил в понедельник заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам на открывшейся в штаб-квартире ООН сессии Комиссии ООН по разоружению.
"В феврале генеральный секретарь ООН поздравил Российскую Федерацию и США в связи с сокращением численности стратегических ядерных сил до уровней, предусмотренных Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, — отметил он. — Необходимо, чтобы вслед за этим последовало продолжение диалога и дальнейшие шаги в направлении разоружения. В условиях, когда беспокойство в мире по поводу ядерного оружия достигло самого высокого уровня со времен холодной войны, вопросы разоружения и контроля над вооружениями становятся как никогда актуальными".
В то же время, по словам Маркрама, «в последнее время появились некоторые признаки прогресса в процессе контроля над вооружениями, они указывают на те области, где Комиссия ООН по разоружению могла бы внести свой вклад». «Позитивным сигналом стало то, что КНДР и США намерены провести к маю нынешнего года встречу на высшем уровне, — отметил он. — После переговоров лидера КНДР в Китае появились сообщения о том, что КНДР намерена обсуждать вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а это — весьма позитивный сигнал».
"Мы надеемся, что это станет началом искреннего диалога об установлении прочного мира и денуклеаризации Корейского полуострова", — подчеркнул он.
Комиссия ООН по разоружению была создана по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1952 году для подготовки рекомендаций по вопросам разоружения и наблюдения за выполнением резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в сфере разоружения. Нынешняя сессия Комиссии ООН по разоружению продлится до 20 апреля.
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