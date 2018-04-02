Жители Коптева окунутся в культуру Японии

Гости библиотеки №46 на Коптевской 14 апреля отправятся в Японию . Именно этой стране посвящено очередное мероприятие в рамках сетевого проекта «Рулим в …».

— Япония — страна восходящего солнца, изысканных пагод. Мы окунемся в историю, культуру и традиции японского народа: на тематической выставке можно будет увидеть традиционную одежду, посуду, полиграфическую продукцию, традиционную игрушку Японии — куклу кокэси, — поделился сотрудник библиотеки.

Адрес: ул. Коптевская, д. 26, корп.6. Начало в 15.00. (ео)