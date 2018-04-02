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Жители Коптева окунутся в культуру Японии
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Жители Коптева окунутся в культуру Японии 

Управа района Коптево города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Гости библиотеки №46 на Коптевской 14 апреля отправятся в Японию. Именно этой стране посвящено очередное мероприятие в рамках сетевого проекта «Рулим в …».
— Япония — страна восходящего солнца, изысканных пагод. Мы окунемся в историю, культуру и традиции японского народа: на тематической выставке можно будет увидеть традиционную одежду, посуду, полиграфическую продукцию, традиционную игрушку Японии — куклу кокэси, — поделился сотрудник библиотеки.
Адрес: ул. Коптевская, д. 26, корп.6. Начало в 15.00. (ео)
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