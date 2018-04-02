КНР сформирует новые ведомства к середине апреля 

Вице-премьер КНР Хань Чжэн
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». К середине апреля Китай завершит формирование новых правительственных ведомств в рамках плана реструктуризации, ратифицированного парламентом, сообщило государственное телевидение КНР со ссылкой на комментарии вице-премьера Хань Чжэна. В марте парламент Китая принял план реструктуризации, который объединил несколько министерств и регулирующих органов в целях упорядочения организационной структуры и усиления контроля правящей коммунистической партии. Наибольшие шаги включали слияние банковских и страховых регуляторов страны и усиление надзора за финансовым сектором со стороны центрального банка страны. Семь новых министерств и восемь новых администраций находятся под государственным советом, в том числе новое регулирующее управление рынком с широким диапазоном от антимонопольного и ценового контроля до качества и безопасности продукции. Китай также консолидирует выпуск фильмов, новостей и издательское регулирование в отделе гласности Коммунистической партии, сигнализируя о более жестком управлении СМИ.