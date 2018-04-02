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Саммит G20 в японской Осаке пройдёт 28-29 июня 2019 года
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Саммит G20 в японской Осаке пройдёт 28-29 июня 2019 года 

Говорит Москва 52 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Точные даты встреч на уровне министров будут объявлены позже.
Япония впервые принимает у себя представителей стран «Большой двадцатки».
Говорит Москва: последние новости
КНДР и Южная Корея договорились провести саммит 27 апреля Япония заявила о подготовке нового ядерного испытания в КНДР Ким Чен Ын тайно посетил Пекин и провёл переговоры с руководством КНР
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