Ещё
Саммит G20 в японской Осаке пройдёт 28-29 июня 2019 года
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Саммит G20 в японской Осаке пройдёт 28-29 июня 2019 года
Говорит Москва
52 минуты назад
Фото:
Вестник Кавказа
Комментарии
Точные даты встреч на уровне министров будут объявлены позже.
Япония
впервые принимает у себя представителей стран «Большой двадцатки».
Говорит Москва: последние новости
КНДР и Южная Корея договорились провести саммит 27 апреля
Япония заявила о подготовке нового ядерного испытания в КНДР
Ким Чен Ын тайно посетил Пекин и провёл переговоры с руководством КНР
Ещё 2 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
412
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
7
Россия испытала новую противоракету
254
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
27
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля
48
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары
Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире
Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
02:47
Секретный радар зенитного комплекса С-500 впервые сняли на видео
Войска
Армия
00:47
Путин отправил телеграмму Лукашенко
Политика
СНГ
00:20
Восточный вестибюль станции «Фили» закроют на выходные
Новости Москвы
20:06
Почему Москва все чаще притягивает к себе ураганы
Общество
Новости Москвы
01:00
Семь переходов через МЦК построят до 2020 года
Новости Москвы
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение