Художественный ансамбль и демонстрационная команда по тхэквондо Республики Корея отбыли в КНДР

Сеул , 31 марта / Синьхуа / — Художественный ансамбль и демонстрационная команда по тхэквондо Республики Корея в субботу чартерным рейсом вылетели из сеульского аэропорта Кимпхо в КНДР.

В состав делегации входят в общей сложности более 190 человек, из которых более 70 человек технического персонала прибыли в Пхеньян еще 29 марта.

Сообщается, что 1 апреля художественный ансамбль Республики Корея даст свой первый концерт в Восточнопхеньянском большом театре, а 3 апреля вместе с северокорейским художественным ансамблем выступит в Рюгенском дворце спорта имени Чон Чжу Ена. После этого вечером того же дня южнокорейская делегация вернется в Сеул.

Напомним, что 5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ен во главе делегации специальных посланников посетил Пхеньян. Во время его визита КНДР пригласила художественный ансамбль и демонстрационную команду по тхэквондо РК посетить северокорейскую столицу, чтобы сохранить хорошую атмосферу примирения и сотрудничества между двумя странами, сложившуюся во время зимней Олимпиады в Пхенчхане. —0—