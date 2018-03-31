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Художественный ансамбль и демонстрационная команда по тхэквондо Республики Корея отбыли в КНДР
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Художественный ансамбль и демонстрационная команда по тхэквондо Республики Корея отбыли в КНДР 

ИА Синьхуа 31 марта 2018
Сеул, 31 марта /Синьхуа/ — Художественный ансамбль и демонстрационная команда по тхэквондо Республики Корея в субботу чартерным рейсом вылетели из сеульского аэропорта Кимпхо в КНДР.
В состав делегации входят в общей сложности более 190 человек, из которых более 70 человек технического персонала прибыли в Пхеньян еще 29 марта.
Сообщается, что 1 апреля художественный ансамбль Республики Корея даст свой первый концерт в Восточнопхеньянском большом театре, а 3 апреля вместе с северокорейским художественным ансамблем выступит в Рюгенском дворце спорта имени Чон Чжу Ена. После этого вечером того же дня южнокорейская делегация вернется в Сеул.
Напомним, что 5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ен во главе делегации специальных посланников посетил Пхеньян. Во время его визита КНДР пригласила художественный ансамбль и демонстрационную команду по тхэквондо РК посетить северокорейскую столицу, чтобы сохранить хорошую атмосферу примирения и сотрудничества между двумя странами, сложившуюся во время зимней Олимпиады в Пхенчхане. —0—
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