Эксперт: китайская космонавтика принесет много сюрпризов

За достижениями китайской космонавтики и проводимыми экспериментами следует пристально следить. Такое мнение высказал академик Российской академии космонавтики Александр Железняков

По его словам, китайская космическая программа последние годы активно развивается. «У них много достижений, если брать орбитальную станцию, то модуль „Тяньгун-2“, почти два года уже летает, эксперименты проводятся, в следующем году должно начаться строительство многомодульной станции», — заявил Железняков в беседе с РИА Новости

Он также отметил и другие достижения Поднебесной: готовящаяся к полету к Луне межпланетная станция «Чанъэ-5», проект марсианской миссии и программа по запуску прикладных спутников.

«Китайская программа очень активно развивается и надо за ней следить, она еще много сюрпризов принесет… Это третья сейчас по развитости космонавтика мира, она уже значительно опережает и японскую и европейскую», — добавил эксперт.