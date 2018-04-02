Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 140 километров

ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости . Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» ("Небесный дворец-1") вернется в атмосферу Земли в промежутке между 8.11 и 9.33 (3.11 — 4.33 мск) в понедельник, ее высота упала ниже 140 километров, говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР

"По состоянию на 5.00 (00.00 мск) 2 апреля станция «Тяньгун— 1» находилась на средней высоте 138,8 километров, высота станции в перигее (ближайшей к Земле точки орбиты) составляла 136 километров, а в апогее (высота самой дальней точки орбиты) — 141,6 километра, угол наклона составляет 42,7 градуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, «согласно прогнозам, предполагаемое время возврата станции в атмосферу — понедельник 8.49 (3.49 мск), самое ранее время 8.11 (3.11 мск), а самое позднее — 9.33 (4.33 мск)».

Ранее Китай сообщил комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что станция упадет на Землю 2 апреля 2018 года с возможным отклонением в ±3 дня. Китайская сторона отметила, что большая часть элементов станции сгорит в атмосфере, а «нанесение ущерба авиационной деятельности и жизни людей и объектам на Земле крайне маловероятно».

Станция «Тянгун-1» ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям «Тянгун-1» аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

За время ее существования «Тянгун-1» посетило три экспедиции — в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна.

Станция находится в космосе уже 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.