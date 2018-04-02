Ровно год назад был образован новый район Сюнъань

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля / Синьхуа / — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.

Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.

Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.