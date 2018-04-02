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Ровно год назад был образован новый район Сюнъань
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Ровно год назад был образован новый район Сюнъань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
Новый район Сюнъань /пров. Хэбэй/, 1 апреля /Синьхуа/ — Ровно год назад, 1 апреля 2017 года, у озера Байяндянь в провинции Хэбэй /Северный Китай/ неожиданно возник новый район Сюнъань.
Сегодняшняя круглая дата — очередной повод для всего мира обратить внимание на этот живой символ нового Китая эпохи реформ и открытости.
ИА Синьхуа: последние новости
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