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В провинции Юньнань отмечается 60-летие со дня образования Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа
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В провинции Юньнань отмечается 60-летие со дня образования Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа 

ИА Синьхуа 1 час назад
Куньмин, 1 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля в провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ отмечается 60-летие со дня образования Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа, известного как «край ложного женьшеня» в Китае.
Округ, образованный 1 апреля 1958 года, находится на юго-востоке Юньнани и граничит с Вьетнамом. Здесь проживают представители более 20 народностей.
За 60 лет местная экономика достигла значительного развития. Объем ВРП вырос с 168 млн юаней в 1958 году до 80,91 млрд юаней в 2017 году.
Вэньшань является родиной и основным производителем знаменитого лекарственного сырья китайской медицины — ложного женьшеня.
По мере развития транспорта округ Вэньшань превращается в важный узел, соединяющий дельту реки Чжуцзян и регионы Юго-Восточной Азии.
В 2017 году округ посетили 22,25 млн отечественных и зарубежных туристов. -0-
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