В провинции Юньнань отмечается 60-летие со дня образования Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа

Куньмин, 1 апреля / Синьхуа / — 1 апреля в провинции Юньнань /Юго-Западный Китай / отмечается 60-летие со дня образования Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа, известного как «край ложного женьшеня» в Китае.

Округ, образованный 1 апреля 1958 года, находится на юго-востоке Юньнани и граничит с Вьетнамом . Здесь проживают представители более 20 народностей.

За 60 лет местная экономика достигла значительного развития. Объем ВРП вырос с 168 млн юаней в 1958 году до 80,91 млрд юаней в 2017 году.

Вэньшань является родиной и основным производителем знаменитого лекарственного сырья китайской медицины — ложного женьшеня.

По мере развития транспорта округ Вэньшань превращается в важный узел, соединяющий дельту реки Чжуцзян и регионы Юго-Восточной Азии.

В 2017 году округ посетили 22,25 млн отечественных и зарубежных туристов. -0-