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Высокопоставленные военные чиновники Китая приняли участие в добровольной посадке деревьев в Пекине
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Высокопоставленные военные чиновники Китая приняли участие в добровольной посадке деревьев в Пекине 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — Члены Политбюро ЦК КПК, заместители председателя Центрального военного совета /ЦВС/ КНР Сюй Цилян и Чжан Юся в воскресенье утром посетили деревню Лигэчжуан в районе Дасин на юге Пекина, где приняли участие в добровольной посадке деревьев.
Вместе с ними в акции поучаствовали и члены ЦВС КНР Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэн, Мяо Хуа, Чжан Шэнминь, а также член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского комитета КПК Цай Ци.
Руководство ЦВС уже 36 лет подряд участвует в добровольной посадке деревьев в столице. По словам представителя ЦВС, военнослужащие НОАК и Вооруженной полиции обязаны поддерживать экологическое строительство в регионах. -0-
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