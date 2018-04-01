Высокопоставленные военные чиновники Китая приняли участие в добровольной посадке деревьев в Пекине

Пекин, 1 апреля / Синьхуа / — Члены Политбюро ЦК КПК, заместители председателя Центрального военного совета /ЦВС/ КНР Сюй Цилян и Чжан Юся в воскресенье утром посетили деревню Лигэчжуан в районе Дасин на юге Пекина, где приняли участие в добровольной посадке деревьев.

Вместе с ними в акции поучаствовали и члены ЦВС КНР Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэн, Мяо Хуа, Чжан Шэнминь, а также член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского комитета КПК Цай Ци

Руководство ЦВС уже 36 лет подряд участвует в добровольной посадке деревьев в столице. По словам представителя ЦВС, военнослужащие НОАК и Вооруженной полиции обязаны поддерживать экологическое строительство в регионах. -0-