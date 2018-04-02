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В Токио поддержали проведение учений Южной Кореи и США
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В Токио поддержали проведение учений Южной Кореи и США 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: ТАСС
Токио выражает поддержку совместным военным учениям Южной Кореи и США, так как считает их важной сдерживающей силой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.
«Совместные учения Южной Кореи и США, также как и стратегическое взаимодействие этих стран в трехстороннем формате с Японией, является важной сдерживающей силой. Наша страна высоко оценивает проведение таких учений, поскольку мы поддерживаем точку зрения о необходимости оказания максимального давления на Северную Корею», — передает ТАСС слова генсека кабинета министров Японии.
Республика Корея и США приступили 1 апреля к проведению масштабных совместных военных маневров Foal Eagle.
Напомним, ранее Пентагон заявил, что совместные учения США и Южной Кореи возобновятся с 1 апреля.
Представитель американского министерства обороны полковник Роберт Мэннинг сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея Сон Ен Му согласились возобновить ежегодные совместные учения, в том числе Foal Eagle и Key Resolve.
Учения приостанавливались на время проведения Олимпиады в Южной Корее.
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