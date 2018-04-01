Судно для добычи полезных ископаемых в открытом море вышло из дока в Восточном Китае

Фучжоу, 1 апреля / Синьхуа / — Китайская судостроительная компания в четверг в провинции Фуцзянь на востоке Китая вывела из дока судно для добычи полезных ископаемых в открытом море.

Производитель, судостроительная компания Fujian Mawei, заявила, что это первое в мире судно для добычи полезных ископаемых в открытом море, способное вести работы на глубине 2500 м.

На борту судна длиной 227 м и шириной 40 м можно разместить 200 человек и до 39 тыс. тонн руды.

После прохождения испытаний судно в конце этого года будет передано заказчику — канадской компании Nautilus Minerals.