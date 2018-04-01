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Судно для добычи полезных ископаемых в открытом море вышло из дока в Восточном Китае
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Судно для добычи полезных ископаемых в открытом море вышло из дока в Восточном Китае 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Фучжоу, 1 апреля /Синьхуа/ — Китайская судостроительная компания в четверг в провинции Фуцзянь на востоке Китая вывела из дока судно для добычи полезных ископаемых в открытом море.
Производитель, судостроительная компания Fujian Mawei, заявила, что это первое в мире судно для добычи полезных ископаемых в открытом море, способное вести работы на глубине 2500 м.
На борту судна длиной 227 м и шириной 40 м можно разместить 200 человек и до 39 тыс. тонн руды.
После прохождения испытаний судно в конце этого года будет передано заказчику — канадской компании Nautilus Minerals.
По сообщению компании, судно будет использоваться для добычи полиметаллической сульфидной руды в водах вокруг Папуа-Новой Гвинеи. -0-
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