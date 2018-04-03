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Вердикт по делу экс-президента Южной Кореи огласят в прямом эфире
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Вердикт по делу экс-президента Южной Кореи огласят в прямом эфире 

Российская Газета 22 минуты назад
Вердикт по делу бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе будет оглашен шестого апреля в прямом телеэфире. Об этом сообщил представитель Центрального суда Сеула.
"Соответствующее решение принято коллегией из трех судей, рассматривающих дело Пак Кын Хе", — цитирует ТАСС его слова.
Отмечается, что это первый подобный случай в истории страны. Как ранее писала пресса, сама Пак Кын Хе вряд ли будет присутствовать в зале суда во время оглашения приговора.
Скандал вокруг экс-лидера страны разгорелся осенью 2016 года. Тогда в СМИ появились сведения о влиянии на президента со стороны подруги по имени Чхве Сун Силь. Несколько лет последняя была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Также подруга оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими средств в подконтрольные ей фонды. Пак Кын Хе, как утверждалось, была вовлечена в коррупционные схемы. В начале прошлого года она была отправлена в отставку в результате импичмента. Прокуратура потребовала для нее 30 лет тюрьмы.
В феврале этого года суд признал Чхве Сун Силь виновной в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении властью и приговорил к 20 годам лишения свободы.
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