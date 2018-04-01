Приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе объявят 6 апреля

Драма вокруг бывшего лидера Южной Кореи Пак Кын Хе близится к развязке. Суд Центрального округа Сеула объявит ей приговор 6 апреля. Не исключено, что весь процесс оглашения приговора будет впервые в истории Кореи транслироваться в прямом эфире по телевидению и Интернету. Соответствующая возможность существует с 8 августа прошлого года для тех дел, которые, по мнению Верховного суда Кореи, имеют особую общественную значимость и важность.

Вместе с тем, хотя дело вокруг Пак Кын Хе однозначно будет признано «делом особой общественной важности», но сторона защиты может потребовать не транслировать заседание. Тогда итоговое слово будет за самим судом. В ходе оглашения приговоров вице-президенту Samsung Electronics Ли Чжэ Ену и подруге Пак Кын Хе Чхве Сун Силь обвиняемые потребовали не прибегать к практике прямого эфира, с чем суд согласился.

Напомним, что президент Республики Корея Пак Кын Хе была досрочно отстранена с поста лидера страны 10 марта 2017 г. решением Конституционного суда, который поддержал объявленный ей парламентом импичмент. 31 марта прошлого года она была арестована. Ей предъявлены обвинения по 20 пунктам, включая коррупцию, злоупотребление полномочиями, халатность и прочее. В центре всего скандала стоит давняя подруга Пак Кын Хе Чхве Сун Силь, которая вмешивалась в управлении страной, не занимая при этом никаких государственных постов. Приговор по Чхве Сун Силь уже был объявлен. Она осуждена на 20 лет тюремного заключения.