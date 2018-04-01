Цветущий парк в провинции Цзянсу

Суцянь /пров. Цзянсу/, 31 марта / Синьхуа / — Белые груши и фиолетовые орихофрагмусы зацвели на днях в лесопарке Саньтайшань городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Чуньпэн)

Суцянь /пров. Цзянсу/, 31 марта /Синьхуа/ — Белые груши и фиолетовые орихофрагмусы зацвели на днях в лесопарке Саньтайшань городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Чуньпэн)

Суцянь /пров. Цзянсу/, 31 марта /Синьхуа/ — Белые груши и фиолетовые орихофрагмусы зацвели на днях в лесопарке Саньтайшань городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Чуньпэн)

Суцянь /пров. Цзянсу/, 31 марта /Синьхуа/ — Белые груши и фиолетовые орихофрагмусы зацвели на днях в лесопарке Саньтайшань городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Чуньпэн)