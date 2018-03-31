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Ван И встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом
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Ван И встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ханой, 31 марта /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня во вьетнамском Ханое встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
По словам Ван И, выбор Лаоса для первого после 19-го съезда КПК зарубежного визита генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина в полной мере воплотил особое и важное положение Лаоса в сопредельной дипломатии Китая. Сторонам необходимо всемерно продвигать практическое сотрудничество, претворить в жизнь идею сообщества единой судьбы. Китайско-лаосская железная дорога — это флагманский проект сотрудничества двух стран, а также конкретный результат сопряжения стратегий развития Китая и сопредельных государств в рамках «Пояса и пути». Он выразил надежду, что стороны обеспечат его успешное продвижение.
Ван И отметил, что китайская сторона намерена укреплять координацию с лаосской стороной, содействовать еще большему развитию сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг. Он выразил уверенность, что лаосская сторона продолжит играть позитивную роль в процессе развития отношений Китая и АСЕАН.
Тхонглун Сисулит сообщил, что с прошлого года были достигнуты важные результаты в практическом сотрудничестве двух стран, особенно успешными были подвижки в строительстве лаосско-китайской железной дороги, народ Лаоса извлекает реальные выгоды из совместного строительства «Пояса и пути». Лаосская сторона намерена тесно взаимодействовать с китайской стороной, содействовать достижению еще больших результатов в рамках сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг, способствовать здоровому и стабильному развитию отношений АСЕАН и Китая. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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