Ван И встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом

По словам Ван И, выбор Лаоса для первого после 19-го съезда КПК зарубежного визита генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина в полной мере воплотил особое и важное положение Лаоса в сопредельной дипломатии Китая. Сторонам необходимо всемерно продвигать практическое сотрудничество, претворить в жизнь идею сообщества единой судьбы. Китайско-лаосская железная дорога — это флагманский проект сотрудничества двух стран, а также конкретный результат сопряжения стратегий развития Китая и сопредельных государств в рамках «Пояса и пути». Он выразил надежду, что стороны обеспечат его успешное продвижение.

Ван И отметил, что китайская сторона намерена укреплять координацию с лаосской стороной, содействовать еще большему развитию сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг. Он выразил уверенность, что лаосская сторона продолжит играть позитивную роль в процессе развития отношений Китая и АСЕАН.

Тхонглун Сисулит сообщил, что с прошлого года были достигнуты важные результаты в практическом сотрудничестве двух стран, особенно успешными были подвижки в строительстве лаосско-китайской железной дороги, народ Лаоса извлекает реальные выгоды из совместного строительства «Пояса и пути». Лаосская сторона намерена тесно взаимодействовать с китайской стороной, содействовать достижению еще больших результатов в рамках сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг, способствовать здоровому и стабильному развитию отношений АСЕАН и Китая. —0—