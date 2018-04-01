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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг встретился с Ван И
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг встретился с Ван И 

ИА Синьхуа 1 апреля 2018
Ханой, 1 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье президент Вьетнама Чан Дай Куанг встретился с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И, прибывшим во Вьетнам с визитом.
Ван И передал Чан Дай Куангу привет от председателя КНР Си Цзиньпина и рассказал о важных результатах «двух сессий» /ВСНП и ВК НПКСК/. Он отметил, что после завершения 19-го съезда КПК генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин нанес свой первый визит во Вьетнам, что говорит о внимании Китая к китайско-вьетнамским отношениям и особом месте Вьетнама во внешней политике КНР.
"Под руководством глав двух стран китайско-вьетнамское сотрудничество динамично развивается. В 2017 году объем двустороннего товарооборота превысил 100 млрд долларов, что свидетельствует, как о позитивных тенденциях развития двусторонних отношений в настоящее время, так и об обширных перспективах в будущем. Стороны должны наследовать и развивать традиционную дружбу, открывать новые перспективы китайско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства", — заявил Ван И.
По его словам, Китай готов активизировать обмены на высоком уровне, укреплять сопряжение стратегий развития и способствовать практическому сотрудничеству с Вьетнамом во всех сферах. Кроме того, следует сдержанно и осторожно решать морские вопросы и прилагать усилия для поиска методов совместного освоения морских ресурсов, чтобы создать благоприятные условия для всестороннего сотрудничества.
Чан Дай Куанг заявил, что вьетнамско-китайские отношения развиваются в положительном русле. Увенчавшийся полным успехом государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в минувшем году способствовал укреплению политического взаимодоверия и развитию взаимовыгодного сотрудничества.
По его словам, Вьетнам уделяет особое внимание традиционной дружбе с Китаем и готов активизировать между двумя партиями обмен опытом в сфере государственного управления, укрепить сопряжение инициативы «Пояс и путь» и проекта «Два коридора и один экономический круг», а также способствовать торгово-экономическому и региональному сотрудничеству. —0—
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