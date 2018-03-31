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Официальный представитель МИД КНР прокомментировал упоминание островов Дяоюйдао в руководящих положениях об обучении японских старшеклассников
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Официальный представитель МИД КНР прокомментировал упоминание островов Дяоюйдао в руководящих положениях об обучении японских старшеклассников 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан сегодня сообщил, что китайская сторона сделала японской стороне серьезное представление в связи с упоминанием вопроса об островах Дяоюйдао в руководящих положениях по обучению в старших классах средних школ Японии, потребовала от японской стороны по-настоящему правильно взглянуть на историю и действительность, обучать молодое поколение правильной исторической концепции, прекратить создавать инциденты по соответствующим вопросам.
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии 30 марта опубликовало исправленные руководящие положения по обучению в старших классах средней школы, требующие включить в обучение старшеклассников высказывания о том, что острова Дяоюйдао являются «исконной территорией» Японии, и вокруг них нет территориальнного спора.
Лу Кан подчеркнул, что острова Дяоюйдао и прилегающие к ним острова с древности являются исконной территорией Китая, китайская сторона решительно защищает территориальный суверенитет, любые попытки высказываний и действий с целью поживиться китайским суверенитетом над островами Дяоюйдао являются напрасными. —0—
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