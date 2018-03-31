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В Китае начался сбор весеннего чая
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В Китае начался сбор весеннего чая 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 31 марта /Синьхуа/ — На днях чаеводы Китая в разных провинциях приступили к сбору весеннего урожая чайных листьев.
Ичан/пров. Хубэй/, 31 марта /Синьхуа/ — На днях чаеводы Китая в разных провинциях приступили к сбору весеннего урожая чайных листьев.
Эньши /пров. Хубэй/, 31 марта /Синьхуа/ — На днях чаеводы Китая в разных провинциях приступили к сбору весеннего урожая чайных листьев.
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 31 марта /Синьхуа/ — На днях чаеводы Китая в разных провинциях приступили к сбору весеннего урожая чайных листьев.
Эньши/пров. Хубэй/, 31 марта /Синьхуа/ — На днях чаеводы Китая в разных провинциях приступили к сбору весеннего урожая чайных листьев.
Аньшунь/пров. Гуйчжоу/, 31 марта /Синьхуа/ — На днях чаеводы Китая в разных провинциях приступили к сбору весеннего урожая чайных листьев.
Чунцин, 31 марта /Синьхуа/ — На днях чаеводы Китая в разных провинциях приступили к сбору весеннего урожая чайных листьев.
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