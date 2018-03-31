В Ухане состоялся марафон-2018 среди студентов

Ухань, 31 марта / Синьхуа /— В субботу в г. Ухань, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай / прошел марафон-2018 среди студентов. Более 5000 спортсменов участвовали в мини-марафоне и полу-марафоне.

Ухань, 31 марта /Синьхуа/— В субботу в г. Ухань, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/ прошел марафон-2018 среди студентов. Более 5000 спортсменов участвовали в мини-марафоне и полу-марафоне.

Ухань, 31 марта /Синьхуа/— В субботу в г. Ухань, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/ прошел марафон-2018 среди студентов. Более 5000 спортсменов участвовали в мини-марафоне и полу-марафоне.

Ухань, 31 марта /Синьхуа/— В субботу в г. Ухань, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/ прошел марафон-2018 среди студентов. Более 5000 спортсменов участвовали в мини-марафоне и полу-марафоне.

Ухань, 31 марта /Синьхуа/— В субботу в г. Ухань, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/ прошел марафон-2018 среди студентов. Более 5000 спортсменов участвовали в мини-марафоне и полу-марафоне.