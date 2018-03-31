Северную Корею уличили в подготовке новых ядерных испытаний

КНДР готовится к новому ядерному испытанию. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно.

«Северная Корея вывозит почву из туннеля на испытательном полигоне, где проводились предыдущие испытания, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию», — сказал Коно, уточнив, что такие выводы японское правительство сделало, основываясь на снимках, сделанных американским спутником.

В конце марта Ким Чен Ын посетил Пекин, заручился поддержкой китайского руководства и получил заверения в вечной дружбе между двумя странами.

В начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры с США о денуклеаризации и восстановлении отношений., если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.

Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.