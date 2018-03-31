Ещё
СМИ: Сеул и Пхеньян 18 апреля могут провести консультации по подготовке саммита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Сеул и Пхеньян 18 апреля могут провести консультации по подготовке саммита 

ТАСС 1 час назад
СЕУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Представители Республики Корея и КНДР, скорее всего, проведут 18 апреля консультации на высоком уровне по подготовке межкорейского саммита. Как сообщили в субботу агентству Yonhap правительственные источники, соответствующее предложение прозвучало во время предыдущего раунда диалога.
В то же время в южнокорейском министерстве объединения на запрос Yonhap ответили, что стороны рассматривают 18 апреля лишь как одну из возможных дат встречи лидеров двух стран.
Решение о проведении саммита 27 апреля было принято ранее в ходе переговоров представителей двух стран, состоявшихся 29 марта в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. Кроме того, на встрече стороны договорились провести 4 апреля диалог на рабочем уровне, в ходе которого будут обсуждаться связанные с организацией саммита детали протокола и вопросы безопасности.
Сеул на переговорах представлял министр объединения Чо Мён Гён, возглавлявший южнокорейскую делегацию. В ее состав вошли также его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь президента Юн Ён Чхан. Пхеньян представляла делегация из трех человек, которую возглавил председатель Комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.
5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений и с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.
ТАСС: последние новости
МИД Китая не подтвердил информацию о прибытии в страну лидера КНДР Ким Чен Ына СМИ: Пекин покинул спецпоезд, в котором могла находиться делегация КНДР Правительство Японии заявило, что ведет диалог с КНДР по разным каналам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев93
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово218
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»44
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ197
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии309
Видео
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение