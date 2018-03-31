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В Китае в 2017 году ввели в эксплуатацию 11 новых аэропортов
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В Китае в 2017 году ввели в эксплуатацию 11 новых аэропортов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В 2017 году в Китае были сданы в эксплуатацию 11 новых аэропортов, благодаря чему в стране функционируют в общем 229 аэропортов, передает НСН.
За прошлый год аэропорты по стране обслужили более 1,148 млрд пассажиров, что на 12,9% больше, чем в 2016 году. 32 аэропорта обслужили свыше 10 млн пассажиров.
Администрация гражданской авиации Китайской Народной Республики (CAAC, бывшее Главное управление гражданской авиации КНР) — агентство Министерства транспорта КНР, управляющее всеми аспектами гражданской авиации.
Китайская Администрация гражданской авиации основана в 1949 году и является главным органом управления всех аспектов гражданской авиации в Китае. Подчинена непосредственно министру транспорта Китая. Штаб-квартира в Пекине.
Проводит сертификацию типа воздушного судна, ведёт авиарегистр. Включает в себя департамент сертификации летной годности воздушного судна.
Будучи основанной в 1949 году организация CAAC начала выполнять регулярные местные авиарейсы, а с 1962 вышла и на мировой уровень авиаперевозок. Фактически, авиакомпания имела статус единого национального авиаперевозчика, наподобие российского Аэрофлота.
В 1987 году CAAC разделилась на 6 отдельных авиакомпаний — Air China, Восточные авиалинии Китая, Южные авиалинии Китая, Северо-западные авиалинии Китая, Северные авиалинии Китая и Юго-западные авиалинии Китая.
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