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В Южном Китае видели более 10 китов
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В Южном Китае видели более 10 китов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Наньнин, 31 марта /Синьхуа/ — Более чем 10 китов видели в акватории залива Бэйбу в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/. Это связано с улучшением экологической среды, сообщили в местном управлении по вопросам рыболовства и рыбаки.
"Я наблюдал в среду за группой китов на поверхности воды в течение 15 минут, после чего вышел в море с несколькими туристами", — сказал рыбак Дэн Кэшунь.
"Китов видели рядом с островом Вэйчжоу более чем один месяц в этом году. Лично я видел более 10 китов на поверхности в нескольких сотнях метров от моей лодки", — добавил он.
Местное управление по делам туризма также сняло видео, на котором запечатлены несколько китов в данном регионе.
В последние годы местное управление по вопросам рыболовства предприняло ряд мер по борьбе с незаконным выловом рыбы и улучшению состояния морской среды.
Напомним, что в Китае киты находятся под государственной охраной. -0-
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