В Южном Китае видели более 10 китов

Наньнин, 31 марта / Синьхуа / — Более чем 10 китов видели в акватории залива Бэйбу в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/. Это связано с улучшением экологической среды, сообщили в местном управлении по вопросам рыболовства и рыбаки.

"Я наблюдал в среду за группой китов на поверхности воды в течение 15 минут, после чего вышел в море с несколькими туристами", — сказал рыбак Дэн Кэшунь.

"Китов видели рядом с островом Вэйчжоу более чем один месяц в этом году. Лично я видел более 10 китов на поверхности в нескольких сотнях метров от моей лодки", — добавил он.

Местное управление по делам туризма также сняло видео, на котором запечатлены несколько китов в данном регионе.

В последние годы местное управление по вопросам рыболовства предприняло ряд мер по борьбе с незаконным выловом рыбы и улучшению состояния морской среды.