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Ван И и премьер-министр Таиланда П. Чан-Оча провели встречу в Ханое
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Ван И и премьер-министр Таиланда П. Чан-Оча провели встречу в Ханое 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Ханой, 31 марта /Синьхуа/ — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в пятницу провели переговоры в Ханое на полях встречи руководителей в рамках механизма Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга /GMS/.
Ван И отметил, что в Таиланде в последние годы сохраняется социальная стабильность и экономический рост, страна играет важную роль в международных и региональных делах. По его словам, правительство КНР продолжит рассматривать Таиланд в качестве важного направления китайской дипломатии в близко расположенных странах и открывать новые перспективы китайско-таиландской дружбы. Как заявил министр, Китай готов поддерживать с Таиландом контакты на высоком уровне, ускорить строительство китайско-таиландской железной дороги, укрепить сотрудничество в сфере туризма и межрегиональное взаимодействие.
В будущем году к Таиланду перейдет председательство в АСЕАН. Ван И подчеркнул, что КНР готова всячески поддерживать деятельность Таиланда в этом качестве, способствовать выходу на новый уровень своих отношений с Таиландом и АСЕАН.
П. Чан-Оча поздравил КНР с успешным проведением сессий ВСНП и ВК НПКСК. По его словам, таиландско-китайские отношения сейчас переживают лучший период в истории, достигнуты заметные результаты в ходе сотрудничества в сферах экономики, туризма и т. д., активно идет работа, связанная с совместным железнодорожным проектом. Премьер-министр приветствовал участие китайского бизнеса в строительстве таиландского Восточного экономического коридора.
П. Чан-Оча также выразил надежду и уверенность в том, что КНР поддержит Таиланд в работе в качестве председателя АСЕАН и проведении крупных международных и региональных мероприятий. Он подчеркнул, что Бангкок готов внести свой вклад в продвижение сотрудничества между Китаем и АСЕАН. —0—
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