Китайские океанологические исследования моря Амундсена помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики 

Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.
Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.
Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.
Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.
Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.
Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.
Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.
Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.
Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.
Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.
Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.
Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.
Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.
Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.