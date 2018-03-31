Китайские океанологические исследования моря Амундсена помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики

Судно «Сюэлун», 30 марта / Синьхуа / — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай , провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.

Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.

Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.

Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.

Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.

Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.

Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.

Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.

Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.

Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.

Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.

Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.

Судно «Сюэлун», 30 марта /Синьхуа/ — Участники 34-й китайской антарктической экспедиции, которые в данный момент находятся на обратном пути в Китай, провели более 20 дней в неспокойном море Амундсена и успешно завершили программу первых комплексных исследований этого моря китайскими океанологами.

Были собраны ценные опытные образцы и научные данные, которые помогут разгадать тайны прошлого и настоящего Антарктики.