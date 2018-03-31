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Табачные изделия из Приморья не дойдут до потребителей в Китае
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Табачные изделия из Приморья не дойдут до потребителей в Китае 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
59 тысяч незадекларированных табачных изделий обнаружили уссурийские таможенники в багаже китайских туристов, возвращавшихся в КНР, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.
Должностные лица таможенного поста МАПП «Пограничный» Уссурийской таможни обнаружили партию незадекларированного товара в багаже гражданина КНР. В его сумках было 30 тысяч сигарет (стиков), которые были предназначены для электронного раскуривания, и восемь блоков (1600 штук) обычных сигарет. У его соотечественника таможенники изъяли еще 27,4 тысячи незадекларированных стиков.
Табачные изделия, по словам правонарушителей, вывозились ими в Китай по просьбе третьих лиц.
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