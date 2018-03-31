Дипломатия Абэ: туманные перспективы японо-американских отношений

Соединенные Штаты и Темное облако нависло над дипломатией Синдзо Абэ , в центре которой находятся японо-американские отношения. Из-за внезапного изменения ситуации в Северной Корее Китай восстанавливают свое влияние на существующие здесь проблемы, а роль Японии в их решении уменьшается. К этому можно прибавить необоснованное наступление Трампа на торговлю с союзниками перед его промежуточными выборами осенью. Переговоры на высшем уровне между Японией и США, намеченные на середину апреля, скорее всего, послужит пробным камнем для определения будущих американо-японских отношений.

«В неспокойной ситуации в Северо-Восточной Азии Япония — единственный островок стабильности». Отвечая 28 марта на это заявление одного из членов правящей партии, который выразил свою озабоченность в комитете по бюджету Палаты советников (верхняя палат Парламента Японии — прим. ред.), премьер-министр подчеркнул: «Япония оказал давление с позиции лидерства и попросила Северную Корею провести переговоры». После этого он также заявил, выступая перед парламентскими журналистами: «Я хочу действовать ответственно, чтобы решить проблемы Японии, пока происходят столь серьезные изменения».

США и Китай неизбежно будут влиять на ситуацию в Северной Корее, больше, чем это сможет сделать Япония. Однако и для Вашингтона, и для Пекина озабоченность по поводу похищения японских граждан представляет слабое место переговорной позиции. Это ситуация, в которой, не услышав голоса Японии, нерешенная проблема может остаться позади.

Нужно настаивать на решении проблемы похищенных

На встрече на высшем уровне между Японией и США в апреле премьер-министр будет поддерживать идею последующих переговоров на высшем уровне между США и Северной Кореей, чтобы поднять там вопрос о похищении японских граждан. Однако другие интересы Трампа, такие как денуклеаризация Северной Кореи, будут иметь приоритет для США. Теперь, что касается дальнейшего развития ракетной программы КНДР. Если дело ограничится запретом на развитие межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чего хочет США, поскольку они достигают их территории, а ракеты промежуточной дальности останутся, то останется и угроза для Японии.

В ответ на диалог с Северной Кореей, идущий в США и Китае, Япония вынуждена создавать свой собственный канал переговоров. Премьер-министр сказал: «Мы налаживаем различные контакты, используя и каналы посольства в Пекине. Сейчас это очень важный момент». Более того, премьер-министр, испытывающий падение собственного рейтинга популярности из-за внутренних скандалов, например вокруг частной школы «Моримото Гакуэн» (жена Синдзо Абэ якобы передала крупную сумму денег этой националистической организации, управляющей в Японии сетью образовательных учреждений — прим. ред.), пытается набрать популярность за счет переговоров с Северной Кореей. Однако инициатива пока мало заметна.

Для дипломатии Абэ наступает трудный период, потому что тесные отношения с Соединенными Штатами, которые были использованы для ее проведения в прошлом, сейчас отсутствуют. В области внешней торговли американская позиция также ясна.

Жесткая линия Трампа

Япония, как Китай, Россия и другие страны, стала объектом повышения тарифов на сталь, которую администрация Трампа начала вводить 23 марта. Япония не планирует использовать «соображения безопасности», чтобы не повышать тарифы на рис, и пока ждет исключения этого продукта из общих правил до конца апреля, когда будет принято окончательное решение.

Во второй половине дня 28 марта министр экономики и промышленности Хироси Сейдзи провел телефонные переговоры с Торговым представителем США и еще раз попросил исключить Японию из ограничений на импорт стали. Похоже, что в ответ от Роберта Лайтхайзера, он услышал объяснения о китайских санкционных пошлинах.

Сам премьер-министр посетил США еще до инаугурации Трампа, раньше, чем руководитель какой-либо другой страны, вел с ним переговоры. Вопросы экономического сотрудничества обсуждались между заместителем премьер-министра, министром финансов Таро Асо и вице-президентом Пенсом. Но год прошел, конкретных достижений нет.

Господин Трамп, даже решая кадровые вопросы внутри администрации, усиливает свой протекционистский подход, а находясь в Японии, часто как будто немеет и не отвечает на вопросы.

Премьер-министр Японии Абэ и другие лица из его окружения ухмыляются: «Нельзя поверить, что можно обманываться насчет США в течение столь длительного времени». Все, эти дни закончились.

Трамп 22 марта сказал буквально следующее. На встрече в апреле на высшем уровне между Японией и США, при условии исключения Японии из системы повышения таможенных тарифов появляется много возможностей о начале переговоров о заключении Японо-американского соглашения о свободной торговле (FTA). А премьер-министр всегда подчеркивал важность между лидерами отношений личного доверия. В зависимости от результатов переговоров между Японией и США, возможности для первой влиять в будущем на ситуацию в Северной Корее будут сокращены.