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В Китае перевезли контрабандных iPhone на $80 млн с помощью дронов
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В Китае перевезли контрабандных iPhone на $80 млн с помощью дронов 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В Китае перевезли контрабандных iPhone на $80 млн с помощью дроновГраждане КНР прекрасно знают, что стоимость iPhone в специальном административном районе Гонконге значительно ниже, чем на прилавках материкового Китая.
Именно этим фактом нередко пользуются контрабандисты. Абсолютный антирекорд до сегодняшнего дня оценивался в количестве нелегально завезенных смартфонов на сумму в $150 000.
Но одна из преступных группировок решила превзойти все опасения правоохранительных органов. С помощью дронов и беспилотников предприимчивым контрабандистам удалось перевести айфонов на сумму $79.8 млн  Сейчас полиция арестовала 26 подозреваемых. Согласно предварительному расследованию, беспилотники использовались для перевозки отремонтированных iPhone из Гонконга на материковый Китай. Дронам необходимо было преодолеть около 200 метров.
За все время организованной пересылки устройств, преступникам удалось перевезти до 15 000 смартфонов. Работали контрабандисты после полуночи.
Теперь правоохранительные органы Китая ведут расследование и выясняют, кто же из подозреваемых действительно причастен к преступлению.
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