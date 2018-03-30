Открытие в Сиане международной туристической ярмарки «Шелковый путь-2018» 

Сиань, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу в городе Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ открылась международная туристическая ярмарка «Шелковый путь-2018», в которой принимают участие бизнесмены из 35 стран и районов мира.
Сиань, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу в городе Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ открылась международная туристическая ярмарка «Шелковый путь-2018», в которой принимают участие бизнесмены из 35 стран и районов мира.
Сиань, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу в городе Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ открылась международная туристическая ярмарка «Шелковый путь-2018», в которой принимают участие бизнесмены из 35 стран и районов мира.
Сиань, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу в городе Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ открылась международная туристическая ярмарка «Шелковый путь-2018», в которой принимают участие бизнесмены из 35 стран и районов мира.