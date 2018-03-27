Что поезд семейства Кимов делает в Китае?

Пресса обратила внимание на прибытие в Пекин северокорейского бронированного поезда, на котором традиционно путешествуют только члены правящей семьи КНДР . Кто именно находился внутри состава, неизвестно. По данным Bloomberg, это мог быть даже сам верховный лидер Северной Кореи.

Если информация подтвердится, то это первый визит Ким Чен Ына за пределы страны с момента прихода к власти. Что Ким или его родственники могли делать в Китае

Андрей Ланьков профессор сеульского Университета Кунмин «Вчера вечером на пекинский вокзал прибыл литерный поезд, бронированные вагоны. Очень характерный поезд, которым пользуются только члены правящего северокорейского семейства. Из поезда вышла неизвестная группа лиц, их не удалось заметить — китайцы скрывали, делали невозможной съемку, подходы были закрыты, был выставлен почетный караул, что необычно, это показывает очень высокий уровень визита. После этого несколько машин проследовали на большой скорости с большим количеством охраны в направлении правительственных китайских резиденций. Потом точно также, спустя несколько часов, пронеслись обратно через Пекин к вокзалу. Вероятнее, это была его [Ким Чен Ына] сестра Ким Ё Чжон — умница, красавица и очень влиятельный человек, который является сейчас его правой рукой, наверное. Говорит это о том, что сейчас в последние три месяца, с конца ноября, в Пхеньяне очень сильно напряглись. Ситуация действительно беспрецедентная. Ничего подобного мы не видели очень давно, а возможно, и вовсе никогда. Есть основания предполагать, что администрация Трампа всерьез собирается нанести по Северной Корее массированный военный удар в том случае, если Северная Корея не примет фактически ультимативно предъявленные требования о сдаче ядерных программ. Естественно, северокорейскому руководству совсем не хочется, чтобы их в одно прекрасное или не очень прекрасное утро разбудили взрывы, поэтому им необходимо расколоть единый фронт. Китай и США по данному вопросу сейчас выступают единым фронтом. Им необходимо снизить вероятность того, что американская сторона пойдет на применение силы, что совершенно понятно. Они готовы на очень сильные уступки, но все-таки в пределах разумного. В частности, самое главное — свои ядерные заряды и технологии сдавать они, конечно, не будут. Все, что за пределами этого, в принципе, они готовы обсуждать».

В китайской прессе проводят параллели между возможным визитом Кима или его сестры в Пекин с ослаблением напряженности на Корейском полуострове. Как пишет South China Morning Post, это может быть признаком скорого начала прямых переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.