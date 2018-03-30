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В Северо-Восточном Китае обнаружили 20 маньчжурских журавлей
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В Северо-Восточном Китае обнаружили 20 маньчжурских журавлей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 30 марта /Синьхуа/ — Сотрудники заповедника заболоченных земель на острове Чжэньбаодао, расположенном на китайско-российской границе в провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/, на днях обнаружили 20 маньчжурских журавлей. Это стало крупнейшей стаей этих птиц, обнаруженных в последние годы в данном заповеднике.
Всего за 2017 год в заповеднике было зафиксировано лишь восемь особей этих редких птиц.
Маньчжурские журавли обитают в основном на северо-востоке Китая, в Японии и КНДР и находятся под угрозой полного исчезновения.
26 марта сотрудник вышеуказанного заповедника Хань Чжаоцзян и его коллеги обнаружили двух маньчжурских журавлей. Больший сюрприз наступил на следующий день, когда Хань Чжаоцзян увидел еще 18 особей.
Увеличение числа маньчжурских журавлей объясняется улучшением экологии в национальном заповеднике, считает руководитель администрации заповедника Чжан Шэнли.
Заповедник заболоченных земель государственного уровня на острове Чжэньбаодао площадью 29 тыс. гектаров включен в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения. -0-
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