Китай заверил в низкой вероятности падения обломков станции «Тяньгун» 

Представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что вероятность падения крупных обломков станции «Тяньгун-1» на Землю исключительно мала, передает ТАСС.
«Китайское правительство постоянно поддерживает тесные контакты по этому вопросу с ООН. Насколько мне самому известно, возможность падения крупных обломков «Тяньгун-1» на Землю невелика, я бы даже сказал, ничтожно мала», — сказал дипломат.
Он добавил, что власти Китая проинформируют представителей тех или иных стран в случае возникновения опасности. Ранее СМИ сообщили, что крупные обломки станции могут упасть на территории Испании, Португалии, Франции и Греции.
Ожидается, что станция весом 8,5 тонн войдет в плотные слои атмосферы 1 апреля. По данным американской Системы контроля космического пространства, несгоревшие обломки упадут в Атлантическом океане примерно в тысяче километров к востоку от Рио-де-Жанейро.