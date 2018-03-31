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В Китае запустили двигатели собственного авианосца
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В Китае запустили двигатели первого собственного авианосца 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
В Китае на судостроительной верфи в Даляне готовят к ходовым испытаниям двигательной установки первый авианосец собственной постройки проекта Type 001A. Издание Defense Aerospace сообщает, что в настоящее время на корабле проверяют системы на предмет взаимодействия друг с другом, также впервые запущены двигатели корабля.
Собственный авианосец в Поднебесной начали готовить с 2013 года. За его основу взяли советский проект авианесущих крейсеров 1143.6 "Кречет", купив необходимую документацию у Украины вместе с недостроенным авианесущим крейсером "Варяг". Его назвали "Ляонин" и корабль вошел в состав флота как тренировочный корабль палубной авиации.
Новый собственный авианосец пока получил имя "Шаньдун". Он похож на "Ляонин", но есть и особенности. "Шаньдун" стал немного длиннее, имеет высокую надстройку на палубе, которую называют "островом". Кроме того, на авианосце смонтировали современное оборудование, радиолокационную установку с фазированной антенной.
Военные специалисты заявили, что на подготовку "Шаньдуна" к морским испытаниям потребуется меньше месяца. Выход в море запланирован на 23 апреля. Эта дата для КНР особенная: исполнится 69 лет со дня создания Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. На сами же испытания потребуется полгода. И к концу 2018-го авианосец предполагают поставить на вооружение Поднебесной.
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