Визит Ким Чен Ына в Китай продемонстрировал решимость КНДР развивать дружеские отношения с КНР — зампред ЦК ТПК

Он отметил, что северокорейско-китайские дружеские отношения были установлены в ходе совместной борьбы за построение социализма и выдержали различные испытания. По словам Чхве Хви, исполнение возвышенной воли руководителей старшего поколения, продолжение, высокая оценка, укрепление и развитие северокорейско-китайской дружбы являются неизменной позицией партии и правительства КНДР. Данный визит лидера КНДР в Китай является историческим событием, демонстрирующим эту позицию северокорейской стороны, добавил зампред ЦК ТПК.

Дружба между КНДР и КНР, отмечается далее в статье, является общим богатством и ценным наследием, оставленным руководителями старшего поколения, которые заложили основу для дружбы двух стран и заботливо ее взрастили.

Партии и народы двух стран, подчеркнул Чхве Хви, в ходе длительной совместной борьбы за справедливость, мир и социализм жертвовали кровью и жизнью, поддерживали друг друга и тесно сотрудничали.

В четверг газета «Нодон синмун» также разместила на первой полосе статьи заместителя главы правительства, председателя комитета ТПК в провинции Канвондо и других официальных лиц КНДР, посвященные визиту Ким Чен Ына в Китай. Центральное телевидение КНДР сообщало о реакции на данный визит представителей различных кругов общественности страны. Опрошенные дали позитивную оценку визиту Ким Чен Ына в Китай и важной роли этой поездки для содействия развитию традиционной дружбы между двумя странами. Телевидение неоднократно транслировало специальную 40-минутную телепередачу о визите Ким Чен Ына в КНР. —0—