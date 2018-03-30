Зерно из Красноярского края будут поставлять в Китай

В администрации Красноярска прошла встреча с делегацией из Китая

Зам. руководителя департамента главы города Вадим Фалалеев провел переговоры с китайскими делегатами. Встреча стала продолжением договоренности о сотрудничестве между Красноярском и Маньчжурией.

В Красноярск приехали официальные лица правительства города и производители товаров для пищевой индустрии. Они принимают участие в выставке «Пищевая индустрия. HoReCa», которая проходит в МВДЦ «Сибирь». Китайские предприниматели привезли промышленные миксеры, шкафы-сушилки, мясорубки, вакуумные установки, электропечи и другое оборудование.