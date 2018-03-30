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Зерно из Красноярского края будут поставлять в Китай
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Зерно из Красноярского края будут поставлять в Китай 

АиФ Красноярск 52 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В администрации Красноярска прошла встреча с делегацией из Китая.
Зам. руководителя департамента главы города Вадим Фалалеев провел переговоры с китайскими делегатами. Встреча стала продолжением договоренности о сотрудничестве между Красноярском и Маньчжурией.
В Красноярск приехали официальные лица правительства города и производители товаров для пищевой индустрии. Они принимают участие в выставке «Пищевая индустрия. HoReCa», которая проходит в МВДЦ «Сибирь». Китайские предприниматели привезли промышленные миксеры, шкафы-сушилки, мясорубки, вакуумные установки, электропечи и другое оборудование.
Кроме того, в ходе переговоров достигнута договоренность о поставках зерна из Красноярского края в Китай. Соглашения планируют заключить на КЭФе. Сообщается, что поставками будет заниматься компания «Изумруд Агро».
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