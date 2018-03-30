Первая молодежная конференция российских соотечественников пройдет в Пекине в 2019 году

ЦИНДАО / Китай /, 30 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев /. Первая молодежная конференция российских соотечественников в Китае состоится в 2019 году в Пекине. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС председатель Координационного совета соотечественников в Китае (КССК) Наталья Старкова в городе Циндао, где накануне прошла XII конференция соотечественников, проживающих в Китае.

"В прошлом году мы приняли решение о создании молодежной организации, которая входит в состав Координационного совета соотечественников в Китае. Мы хотим в 2019 году провести первую молодежную конференцию в Китае, на которой ребята определят свои правила, поймут, куда им двигаться дальше", — сказала она. По словам председателя КССК, участие в ней примут молодые люди из разных городов.

"Сейчас идет формирование команды. Мы ищем активные организации соотечественников, именно молодые команды, которые будут работать", — отметила она, добавив, что поддержку этому проекту уже оказали посольство РФ в КНР и Россотрудничество. «Будем работать на этом направлении. Первая молодежная конференция должна пройти в Пекине», — рассказала Наталья Старкова

В принятой накануне участниками конференции соотечественников в Циндао резолюции было высказано пожелание к Федеральному агентству по делам молодежи повысить уровень коммуникации с молодежной организацией, входящей в состав КССК. Развитие этого направления было названо одним из приоритетов дальнейшей работы совета. Участники конференции также единогласно поддержали идею проведения всекитайского молодежного форума.