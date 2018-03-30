Море абрикосовых цветов в провинции Шаньдун 

Циндао, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — живописное цветение абрикосовых деревьев на десятках гектаров в деревне Цинъюй района Лаошань городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
Циндао, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — живописное цветение абрикосовых деревьев на десятках гектаров в деревне Цинъюй района Лаошань городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
Циндао, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — живописное цветение абрикосовых деревьев на десятках гектаров в деревне Цинъюй района Лаошань городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)