Море абрикосовых цветов в провинции Шаньдун

Циндао , 29 марта / Синьхуа / — На фото — живописное цветение абрикосовых деревьев на десятках гектаров в деревне Цинъюй района Лаошань городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)

Циндао, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — живописное цветение абрикосовых деревьев на десятках гектаров в деревне Цинъюй района Лаошань городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)

Циндао, 29 марта /Синьхуа/ — На фото — живописное цветение абрикосовых деревьев на десятках гектаров в деревне Цинъюй района Лаошань городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)