Цветущие персики и абрикосы у Великой китайской стены

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — Пышное цветение персиковых и абрикосовых деревьев по обе стороны Великой китайской стены на участке «Хуанхуачэн» в районе Хуайжоу Пекина заметно украсило и оживило местный пейзаж. (Синьхуа/Бу Сяндун)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Пышное цветение персиковых и абрикосовых деревьев по обе стороны Великой китайской стены на участке «Хуанхуачэн» в районе Хуайжоу Пекина заметно украсило и оживило местный пейзаж. (Синьхуа/Бу Сяндун)

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Пышное цветение персиковых и абрикосовых деревьев по обе стороны Великой китайской стены на участке «Хуанхуачэн» в районе Хуайжоу Пекина заметно украсило и оживило местный пейзаж. (Синьхуа/Бу Сяндун)