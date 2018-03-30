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Горячая пора у чаеводов провинции Гуйчжоу
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Горячая пора у чаеводов провинции Гуйчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)
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