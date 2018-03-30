Горячая пора у чаеводов провинции Гуйчжоу

Гуйян, 29 марта / Синьхуа / — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин у чаеводов уездов Шуйчэн и Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ настала горячая пора сбора свежего чайного урожая. (Синьхуа)