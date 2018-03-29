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Ян Цзечи провел переговоры с начальником управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Еном
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Ян Цзечи провел переговоры с начальником управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Еном 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Сеул, 29 марта /Синьхуа/ — Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Центрального комитета по иностранным делам Ян Цзечи сегодня в южнокорейской столице провел переговоры с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Еном.
Ян Цзечи заявил, что Китай и РК являются дружественными соседями, и отношения двух стран в последнее время сохраняют благоприятные тенденции развития. Стороны должны активно реализовывать важные договоренности председателя КНР Си Цзиньпина и президента РК Му Чжэ Ина, усиливать политические контакты, поощрять совместное строительство «Пояса и пути», углублять практическое сотрудничество, укреплять гуманитарные обмены, должным образом урегулировать чувствительные вопросы, содействовать непрерывному достижению новых результатов двусторонних отношений.
Ян Цзечи рассказал Чон Ый Ену обстоятельства недавнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и заявил, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове улучшается, и международное сообщество должно продолжать и укреплять эту тенденцию. Китай надеется на благополучное проведение встреч лидеров КНДР-РК и КНДР-США, намерен укреплять контакты и координацию с РК, совместными усилиями продолжать смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также пощрять политическое решение существующих на полуострове проблем.
Чон Ый Ен заявил, что после визита президента РК Мун Чжэ Ина в Китай в декабре прошлого года двусторонние отношения получили стремительное развитие. РК намерена в соответствии с договоренностями лидеров двух стран укреплять двусторонние контакты на высоком уровне, углублять всестороннее сотрудничество, развивать общественные обмены, поощрять дальнейшее развитие отношений стратегического сотрудничества и партнерства РК и Китая. Чон Ый Ен отметил, что РК положительно оценивает успешный недавний прием китайской стороной Ким Чен Ына, прибывшего с визитом в Китай, и проведение переговоров лидеров Китая и КНДР. Китай неизменно поддерживает диалог между Севером и Югом Корейского полуострова и выступает за контакты между КНДР и США, а также вносит активный вклад в положительные изменения ситуации на полуострове, отметил Чон Ый Ен. Он добавил, что РК высоко ценит и глубоко благодарна за это. РК надеется, что Китай продолжит важный вклад в улучшение ситуации на Корейском полуострове. —0—
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