Ян Цзечи провел переговоры с начальником управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Еном

Ян Цзечи заявил, что Китай и РК являются дружественными соседями, и отношения двух стран в последнее время сохраняют благоприятные тенденции развития. Стороны должны активно реализовывать важные договоренности председателя КНР Си Цзиньпина и президента РК Му Чжэ Ина, усиливать политические контакты, поощрять совместное строительство «Пояса и пути», углублять практическое сотрудничество, укреплять гуманитарные обмены, должным образом урегулировать чувствительные вопросы, содействовать непрерывному достижению новых результатов двусторонних отношений.

Ян Цзечи рассказал Чон Ый Ену обстоятельства недавнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и заявил, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове улучшается, и международное сообщество должно продолжать и укреплять эту тенденцию. Китай надеется на благополучное проведение встреч лидеров КНДР-РК и КНДР-США, намерен укреплять контакты и координацию с РК, совместными усилиями продолжать смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также пощрять политическое решение существующих на полуострове проблем.