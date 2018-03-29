США пытаются остановить экспансию Китая в Африке 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика» США обеспокоены вовлечением Китая в дела Африки и тем как он пытается распространять свое дипломатическое, военное и торговое влияние на всем континенте. Об этом говорят комментарии высших должностных лиц США, которые недавно заявили, что финансирование дорог и мостов в Китае «будет стоить дорого», и что новая база в Джибути в стратегическом коридоре Аденского залива направлена на утверждение «власти над мировой торговлей». Тем не менее, вместо того, чтобы сохранять спокойствие, как было в прошлые десятилетия, китайские власти все чаще откликаются на высказывания американских чиновников, разъясняя свои позиции, защищая свои инвестиции и отрицая утверждения о том, что интерес к Африке обусловлен исключительно «меркантильными целями». «Посредством своих дипломатов и представителей прессы китайцы заявляют, что они преследуют „общие интересы“ в Африке, утверждая, что китайско-африканские отношения основаны на „искренности, реальных результатах, близости и добросовестности“. Склонность выступать с комментариями отмечена также на фоне того, что Китай наращивает усилия по улучшению своего имиджа во всем мире, помимо того, что высокопоставленные чиновники регулярно посещают континент.
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Последний комментарий из Пекина прозвучал после того как председатель Палаты представителей США Девин Нуньес заявил на этой неделе, что его комитет будет исследовать растущее влияние Китая в Африке. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг ответила: „Есть китайская поговорка: „Менталитет человека будет определять то как он воспринимает мир“. Есть и другая поговорка: „Если кто-то подозревает своего соседа в краже своего топора, поведение невиновного соседа кажется ему подозрительным“, это относится к тому, кто сеет необоснованные подозрения, пренебрегая фактами. Мы надеемся, что соответствующие люди в США смогут быть более открытыми и не интерпретировать нормальное сотрудничество или добрую волю других стран, направленную на то, чтобы добиться беспроигрышных результатов, применяя гегемонистское мышление“. Аналогичным образом, в начале марта китайские чиновники опровергли заявление бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Китай вгоняет Африку в долговую ловушку. Лин Сонгтян, посол Китая в Южной Африке, сказал, что Тиллерсон „к сожалению“ пришел с тем, чтобы „заставить африканские страны и людей быть настороже“ по отношению к Китаю, хотя они „достаточно зрелые, чтобы участвовать в партнерских отношениях“ самостоятельно. После того как в конце января появились сообщения о том, что Китай прослушивал штаб-квартиру Африканского союза, который он помогал строить, министр иностранных дел Ван Йи отнес эти претензии к банальной зависти достижениям Китая в Африке. Также появилась официальная реакция, поскольку Китай обвиняется в поддержке авторитарных режимов, реализации некачественных инфраструктурных проектов и сосредоточении главным образом на странах, где находятся природные ресурсы, которые ему нужны. Но Пекин отвергает все эти утверждения, приводя в пример практику разворачивания миротворцев в Мали и Южном Судане, выделения стипендий, помимо своих инициатив в области образования и передачи технологий. Как недавно отметил Чжоу Юхао, посол Китая на Форуме по китайско-африканскому сотрудничеству, „я встретился с африканскими лидерами. Все они крайне оптимистично воспринимают наше сотрудничество. … Я не встретил никого, кто пожелал бы отказаться от этого партнерства“. „Сейчас, похоже, разворачивается другая медиа-стратегия, — заявил академик из Южной Африки Кобус Ван Стаден. В течение многих лет он утверждал, что стандартная процедура для китайских чиновников „по сути, занимать оборонительную позицию“ всякий раз при появлении критики в западной или африканской прессе. Но теперь, „они намного более агрессивно реагируют на критику в СМИ“.